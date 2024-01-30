Валенсия Яремчука может уволить главного тренера из-за скандала

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха. Фото: superdeporte.es

Испанская "Валенсия" может остаться без главного Рубена Барахи. Интересно, что это может произойти не по спортивным причинам.

Место Барахи в клубе оказалось под угрозой из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом, сообщил портал Superdeporte.

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Почему возник конфликт между Лимом и Барахой

По информации источников, спор произошел из-за недовольства Барахи политикой клуба в отношении одного игрока.

Лим дал тренеру указание не выпускать на поле бразильца Габриэля Паулисту в четырех матчах, чтобы у того не был автоматически продлен контракт. Это не понравилось тренеру, выразившему свое недовольство на публику.

"Необходимо иметь проект и четкий план действий. Владелец должен иметь единую цель и амбиции: улучшение команды, постоянный рост с каждым сезоном и возвращение Валенсии в элиту. Важно жить каждым этапом процесса, шаг за шагом, для достижения поставленных целей", — сказал Бараха.

Отметим, продление контракта дало бы Паулисте бонус в размере 5,5 млн евро.

"Валенсия", которой прочили перед началом сезона борьбу за выживание, находится на восьмом месте в турнирной таблице с 32 очками.

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