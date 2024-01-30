Валенсія Яремчука може звільнити головного тренера через скандал

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха. Фото: superdeporte.es

Іспанська "Валенсія" може залишитись без головного Рубена Барахи. Цікаво, що це може статися не через спортивні причини.

Місце Барахи у клубі опинилось під загрозою через конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом, повідомив портал Superdeporte.

Читайте також:

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Чому виник конфлікт між Лімом та Барахою

За інформацією джерел, суперечка сталася через невдоволення Барахи політикою клубу щодо одного гравців.

Лім дав тренеру вказівку не випускати на поле бразильця Габріеля Паулісту у чотирьох матчах, щоб у того не був автоматично продовжений контракт. Це не сподобалось тренеру, який висловив своє невдоволення на публіку.

"Необхідно мати проект і чіткий план дій. Власник повинен мати єдину мету та амбіції: покращення команди, постійний ріст з кожним сезоном і повернення Валенсії до еліти. Важливо жити кожним етапом процесу, крок за кроком, для досягнення поставлених цілей", — сказав Бараха.

Зазначимо, продовження контракту дало б Паулісті бонус у розмірі 5,5 млн євро.

"Валенсія", якій пророкували перед початком сезону боротьбу за виживання, перебуває на восьмому місці у турнірній таблиці з 32 очками.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа.

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина.

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови.

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.