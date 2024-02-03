Яремчук забил за Валенсию третий гол в Испании

Роман Яремчук. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Роман Яремчук забил свой третий гол в Испании за Валенсию и второй мяч в Ла Лиге. Украинец отличился в воротах Альмерии.

Как прошел матч для Романа и какую оценку получил, читайте в материале Новини.LIVE.

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Яремчук снова вышел в старте и помог Валенсии удвоить преимущество Альмерии в матче 23-го тура Ла Лиги. Первый гол был в активе Уго Дуро.

Роман же забил на 23-й минуте – украинец классно отклеился от защитников и ударом головой замкнул подачу Пепелу с фланга. Яремчук во время празднования снял футболку, за что получил желтую карточку.

My Roman Yaremchuk Empire pic.twitter.com/Ip3tSBlcDk — Valencia CF (@valenciacf_en) February 3, 2024

В начале второго тайма Альмерия один гол отыграла. Отличился Серхио Арибас. На 63-й минуте Пепелу не забил пенальти и попал в штангу. Матч так и закончился победой Валенсии 2:1.

Одна из самых высоких оценок

В общем, украинец провел на поле 70 минут и получил за матч одну из самых высоких оценок от Whoscored 7,1. Это был его уже 20-й матч в составе Валенсии.

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