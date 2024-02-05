Яремчук определился, хочет ли он остаться в Валенсии

Украинский форвард Роман Яремчук. Фото: Ла Лига

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук стал воодушевлен своей игрой в последних матчах клуба. Футболист наконец снова начал забивать.

Однако он арендован у "Брюгге" без права выкупа и по окончании сезоне может вернуться в Бельгию, сообщило Radio Marca Valencia.

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По информации источника, нападающий сборной Украины сейчас доволен своим пребыванием в "Валенсии" и чувствует себя счастливым.

На текущий момент у Яремчука много решимости продолжать работать на тренировках и забивать мячи.

Также известно, что по окончании аренды украинец хотел бы остаться в "Валенсии" и не возвращаться в Бельгию.

Отметим, что в "Валенсии" не имеют права выкупа, но могут сделать предложения о трансфере, правда, пока таких действий не предпринимали.

В текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 20 матчей, в которых забил три мяча.

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