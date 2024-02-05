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Яремчук определился, хочет ли он остаться в Валенсии

5 февраля 2024 22:46
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук определился, хочет ли он остаться в Валенсии
Украинский форвард Роман Яремчук. Фото: Ла Лига
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук стал воодушевлен своей игрой в последних матчах клуба. Футболист наконец снова начал забивать.

Однако он арендован у "Брюгге" без права выкупа и по окончании сезоне может вернуться в Бельгию, сообщило Radio Marca Valencia.

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Отметим, что в крайнем матче чемпионата Испании по футболу украинский форвард принес своей команде победу над "Альмерией" (2:1).

Яремчук вспомнил как был в хорошей форме

По информации источника, нападающий сборной Украины сейчас доволен своим пребыванием в "Валенсии" и чувствует себя счастливым.

На текущий момент у Яремчука много решимости продолжать работать на тренировках и забивать мячи.

Также известно, что по окончании аренды украинец хотел бы остаться в "Валенсии" и не возвращаться в Бельгию.

Отметим, что в "Валенсии" не имеют права выкупа, но могут сделать предложения о трансфере, правда, пока таких действий не предпринимали.

В текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 20 матчей, в которых забил три мяча.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

Александр Гвоздик возобновил карьеру и бросил вызов двум российским боксерам.

футбол
Роман Яремчук
Брюгге
Валенсия
украинские легионеры (футбол)

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