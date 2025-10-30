Відео
Головна Спорт Яремчук заінтригував уболівальників гучною обіцянкою

Яремчук заінтригував уболівальників гучною обіцянкою

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:40
Оновлено: 12:43
Яремчук здивував висловлюванням після дубля за Олімпіакос
Роман Яремчук на тренуванні. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард збірної України Роман Яремчук забив перші голи в сезоні за "Олімпіакос". Команда Хосе Луїса Менділібара розгромила "Волос" із рахунком 5:0.

Після фінального свистка Яремчук зробив гучну заяву про свою гру, повідомляє Cosmote TV.

Читайте також:

У рамках 3 туру Кубка Греції "Олімпіакос" здобув велику перемогу над "Волосом", який вважався аутсайдером цієї пари. Дубль записав на свій рахунок український легіонер пірейської команди.

Роман Яремчук
Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Роман Яремчук вийшов на поле в стартовому складі й забив по голу на 43 та 44 хвилинах. Це перші м'ячі українця в нинішньому сезоні, частину якого він пропустив через травми.

Що Яремчук пообіцяв після гри

Форвард не приховував емоцій під час спілкування з журналістом після розгрому суперника. Він заявив, що наполегливо працює, щоб набрати оптимальну форму, і вже за місяць уболівальники будуть приємно здивовані результативністю гравця.

"Ви не повірите своїм очам. Я довго був поза грою, і це виявилося важко. Але коли наполеглива праця винагороджується. Моє тіло вже не таке, як раніше, але я знаю, чого від мене чекають", — заявив Яремчук.

У нинішньому сезоні форвард зіграв лише чотири матчі за "Олімпіакос" у всіх турнірах. Уже 1 листопада його команда прийме "Аріс" у рамках чемпіонату Греції.

Нагадаємо, лідер "Барселони" Ламін Ямаль не може грати на повну силу через важку травму.

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко здивував змінами, які відбулися з ним за рік після закінчення кар'єри.

Хто є коханою дівчиною Руслана Ротаня та що відомо про обраницю головного тренера "Полісся".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
