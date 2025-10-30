Яремчук удивил высказыванием после дубля за Олимпиакос

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первые голы в сезоне за "Олимпиакос". Команда Хосе Луиса Мендилибара разгромила "Волос" со счетом 5:0.

После финального свистка Яремчук сделал громкое заявление о своей игре, сообщает Cosmote TV.

В рамках 3 тура Кубка Греции "Олимпиакос" одержал крупную победу над "Волосом", который считался аутсайдером этой пары. Дубль записал на свой счет украинский легионер пирейской команды.

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и забил по голу на 43 и 44 минутах. Это первые мячи украинца в нынешнем сезоне, часть которого он пропустил из-за травм.

Что Яремчук пообещал после игры

Форвард не скрывал эмоций во время общения с журналистом после разгрома соперника. Он заявил, что упорно работает, чтобы набрать оптимальную форму, и уже через месяц болельщики будут приятно удивлены результативностью игрока.

"Вы не поверите своим глазам. Я долго был вне игры, и это оказалось тяжело. Но когда упорный труд вознаграждается. Мое тело уже не такое, как раньше, но я знаю, чего от меня ждут", — заявил Яремчук.

В нынешнем сезоне форвард сыграл только четыре матча за "Олимпиакос" во всех турнирах. Уже 1 ноября его команда примет "Арис" в рамках чемпионата Греции.

