Главная Спорт Яремчук заинтриговал болельщиков громким обещанием

Яремчук заинтриговал болельщиков громким обещанием

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 12:40
обновлено: 12:43
Яремчук удивил высказыванием после дубля за Олимпиакос
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первые голы в сезоне за "Олимпиакос". Команда Хосе Луиса Мендилибара разгромила "Волос" со счетом 5:0. 

После финального свистка Яремчук сделал громкое заявление о своей игре, сообщает Cosmote TV

Читайте также:

В рамках 3 тура Кубка Греции "Олимпиакос" одержал крупную победу над "Волосом", который считался аутсайдером этой пары. Дубль записал на свой счет украинский легионер пирейской команды. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и забил по голу на 43 и 44 минутах. Это первые мячи украинца в нынешнем сезоне, часть которого он пропустил из-за травм. 

Что Яремчук пообещал после игры 

Форвард не скрывал эмоций во время общения с журналистом после разгрома соперника. Он заявил, что упорно работает, чтобы набрать оптимальную форму, и уже через месяц болельщики будут приятно удивлены результативностью игрока. 

"Вы не поверите своим глазам. Я долго был вне игры, и это оказалось тяжело. Но когда упорный труд вознаграждается. Мое тело уже не такое, как раньше, но я знаю, чего от меня ждут", — заявил Яремчук. 

В нынешнем сезоне форвард сыграл только четыре матча за "Олимпиакос" во всех турнирах. Уже 1 ноября его команда примет "Арис" в рамках чемпионата Греции. 

Напомним, лидер "Барселоны" Ламин Ямаль не может играть в полную силу из-за тяжелой травмы. 

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко удивил изменениями, который произошли с ним за год после окончания карьеры. 

Кто является любимой девушкой Руслана Ротаня и что известно об избраннице главного тренера "Полесья". 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
