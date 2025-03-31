Яремчук зробив дубль у матчі Олімпіакос — Панатінаїкос

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

В рамках чемпіонату Греції пройшов принципіальний матч між "Олімпіакосом" та "Панатінаїкосом" (4:2). З перших хвилин матчу у господарів вийшов на поле український нападник Роман Яремчук.

Українець відзначився у матчі дублем, повідомив портал Новини.LIVE.

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На першій хвилині гри Яремчук обікрав голкіпера суперника та забив гол з метра.

Вдруге Яремчук забив за рахунку 2:1. Після навісу з правого флангу Яремчук пробив головою в правий кут воріт.

На 65-й хвилині Романа замінив Харалампос Костулас, який забив четвертий м’яч у грі.

Яремчук за гру двічі пробив у ствір воріт, 29 разів доторкнувся до м’яча, один раз потрапив в офсайд, виграв сім єдиноборств із 16, чотири рази втратив м’яч та віддав 19 точних із 20 передач.

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

Портал Sofascore поставив Яремчуку оцінку 8,4 за матч. Це друга найкраща оцінка в командах після правого захисника Родінея (8.7), у якого два асисти.

Нагадаємо, наставник римської "Роми" Клаудіо Раньєрі звернувся до гравців, тому що вони погано взаємодіють з Артемом Довбиком на полі.

Також Довбик розповів про свій стан здоров'я після останнього матчу з "Лечче", де він приніс перемогу.

Зазначимо, що українські військові ліквідували титулованого дзюдоїста з Росії.