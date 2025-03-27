Олімпіакос планує продати Романа Яремчука влітку

Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Український форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук надовго не затримається в нинішній команді. Незабаром його планують продати.

За інформацією порталу Sport24.gr, Яремчука влітку виставлять на трансфер.

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Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Яремчук знову змінить команду

Керівництво "Олімпіакоса" ухвалило рішення позбутися низки гравців. У списку тих, хто повинен покинути команду, присутній Яремчук.

Джерело зазначило, що українець не виправдав очікувань тренерського штабу грецького клубу.

В "Олімпіакосі" незадоволені нестабільністю українця і його високою зарплатою, яка становить 1,5 млн євро на рік без урахування бонусів.

Тренерський штаб команди довіряє основному форварду Аюбу Ель-Каабі, а другим номером на позиції буде 17-річний форвард Харалампос Костулас.

У поточному сезоні Яремчук з лави запасних провів 26 матчів, де забив шість м'ячів і віддав три асисти.

Зазначимо, що чинний контракт футболіста діє до 30 червня 2028 року.

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