Олімпіакос планує продати Романа Яремчука влітку

Яремчука збираються виставити на трансфер
Український форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук надовго не затримається в нинішній команді. Незабаром його планують продати.
За інформацією порталу Sport24.gr, Яремчука влітку виставлять на трансфер.
Яремчук знову змінить команду
Керівництво "Олімпіакоса" ухвалило рішення позбутися низки гравців. У списку тих, хто повинен покинути команду, присутній Яремчук.
Джерело зазначило, що українець не виправдав очікувань тренерського штабу грецького клубу.
В "Олімпіакосі" незадоволені нестабільністю українця і його високою зарплатою, яка становить 1,5 млн євро на рік без урахування бонусів.
Тренерський штаб команди довіряє основному форварду Аюбу Ель-Каабі, а другим номером на позиції буде 17-річний форвард Харалампос Костулас.
У поточному сезоні Яремчук з лави запасних провів 26 матчів, де забив шість м'ячів і віддав три асисти.
Зазначимо, що чинний контракт футболіста діє до 30 червня 2028 року.
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