Олимпиакос планирует продать Романа Яремчука летом

Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Украинский форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук надолго не задержится в нынешней команде. Вскоре его планируют продать.

По информации портала Sport24.gr, Яремчука летом выставят на трансфер.

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Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Яремчук снова сменит команду

Руководство "Олимпиакоса" приняло решение избавиться от ряда игроков. В списке тех, кто должен покинуть команду присутствует Яремчук.

Источник отметил, что украинец не оправдал ожиданий тренерского штаба греческого клуба.

В "Олимпиакосе" недовольны нестабильностью украинца и его высокой зарплатой, которая составляет 1,5 млн евро в год без учета бонусов.

Тренерский штаб команды доверяет основному форварду Аюбу Эль-Кааби, а вторым номером на позиции будет 17-летний форвард Харалампос Костулас.

В текущем сезоне Яремчук со скамейки запасных провел 26 матчей, где забил шесть мячей и отдал три ассиста.

Отметим, что действующий контракт футболиста действует до 30 июня 2028 года.

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