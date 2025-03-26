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Яремчук подписал контракт со спонсором Месси

26 марта 2025 10:52
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Роман Яремчук подписал контракт с топовым спонсором
Роман Яремчук подписал контракт. Фото: instagram.com/r.yaremchuk
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Форвард сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук получил нового спонсора. Интересно, что это та же компания, которая является главным спонсором Лионеля Месси.

О новом спонсоре Яремчук сообщил в Instagram.

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Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Кто будет спонсировать Яремчука

По словам Яремчука, он подписал контракт с компанией Adidas, которая также является техническим спонсором сборной Украины.

"Мечты становятся реальностью, когда ты работаешь над ними каждый день. Сегодня я официально подписал контракт с Adidas, и этот шаг — лишь начало. Никогда не сдавайтесь и следуйте своей цели!" — написал Яремчук.

Отметим, что Яремчук начинал сезон как игрок глубокого запаса "Олимпиакоса", но в последние месяцы он исправил ситуацию.

В этом сезоне у Яремчука 26 матчей за "Олимпиакос", где он в основном выходил на замену, шесть голов и два ассиста.

У 29-летнего футболиста контракт с греками до 30 июня 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2,8 млн евро.

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