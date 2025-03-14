Дубль Яремчука не спас Олимпиакос от вылета из Лиги Европы

Яремчук дважды забил в ворота российского голкипера
В Греции состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Буде-Глимт". В первой игре норвежцы победили со счетом 3:0.
Дубль в этом матче оформил украинец Роман Яремчук, передает портал Новини.LIVE.
Феерия Яремчука
"Буде-Глимт" открыл счет еще в первом тайме и почти похоронил шансы греков на проход в четвертьфинал.
На второй тайм Яремчук вышел вместо Андре Орты.
На 53-й минуте Яремчук реализовал выход один на один и сравнял счет. Затем, через 12 минут украинец из правого фланга штрафной площадки пробил в дальний угол ворот и вернул интригу.
Несмотря на дубль украинца больше "Олимпиакос" не забил и не вышел в четвертьфинал.
Яремчук провел на поле весь второй тайм и получил оценку в 8,3 балла от портала SofaScore и 8,0 балла от WhoScored.
Роман также один раз пробил мимо ворот, сделал одну неудачную попытку дриблинга, выиграл три единоборства с семи, допустил восемь потерь мяча, один фол, десять касаний мяча.
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