Дубль Яремчука не врятував Олімпіакос від вильоту з Ліги Європи

Роман Яремчук. Фото: Reuters

У Греції відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Олімпіакосом" і "Буде-Глімт". У першій грі норвежці перемогли з рахунком 3:0.

Дубль у цьому матчі оформив українець Роман Яремчук, передає портал Новини.LIVE.

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"Буде-Глімт" відкрив рахунок ще в першому таймі і майже поховав шанси греків на прохід до чвертьфіналу.

На другий тайм Яремчук вийшов замість Андре Орти.

На 53-й хвилині Яремчук реалізував вихід віч-на-віч і зрівняв рахунок. Потім, через 12 хвилин українець із правого флангу штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт і повернув інтригу.

Попри дубль українця більше "Олімпіакос" не забив і не вийшов до чвертьфіналу.

Яремчук провів на полі весь другий тайм і отримав оцінку у 8,3 бала від порталу SofaScore та 8,0 бала від WhoScored.

Роман також один раз пробив повз ворота, зробив одну невдалу спробу дриблінгу, виграв три єдиноборства із семи, припустився восьми втрат м'яча, одного фолу, десяти дотиків до м'яча.

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