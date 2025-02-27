Яремчук емоційно відреагував на успішну гру за Олімпіакос

Роман Яремчук під час матчу. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Один із найпомітніших українських легіонерів, нарешті, провів дуже вдалий матч. Це сталося у півфіналі Кубку Греції.

Форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук, який відзначився двома забитими м'ячами та асистом у грі проти АЕКа у Кубку Греції, емоційно прокоментував свою гру, пише Sport24.gr.

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За його словами, у матчі вдалося показати тренеру, що всі гравці голодні до перемог. Сам матч був непростим, але "Олімпіакос", як зазначив Яремчук, був гідний цієї перемоги.

Що сказав Яремчук

"Я продовжую робити свою роботу і пишаюся тим, що граю в цьому великому клубі", — підкреслив українець.

Яремчук додав, що розуміє, що йому потрібно багато працювати, щоб стати кращим.

"Я віддавав всі сили раніше і показав це нашому наставнику. Щасливий, що забив двічі", — підсумував форвард.

Цього сезону Роман Яремчук зіграв за "Олімпіакос" 22 поєдинки, у яких забив чотири м'ячі.

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