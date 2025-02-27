Яремчук эмоционально отреагировал на успешную игру за Олимпиакос

Роман Яремчук во время матча. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Один из самых заметных украинских легионеров, наконец, провел очень удачный матч. Это произошло в полуфинале Кубка Греции.

Форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук, который отметился двумя забитыми мячами и ассистом в игре против АЕКа в Кубке Греции, эмоционально прокомментировал свою игру, пишет Sport24.gr.

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По его словам, в матче удалось показать тренеру, что все игроки голодны к победам. Сам матч был непростым, но "Олимпиакос", как отметил Яремчук, был достоин этой победы.

Что сказал Яремчук

"Я продолжаю делать свою работу и горжусь тем, что играю в этом великом клубе", — подчеркнул украинец.

Яремчук добавил, что понимает, что ему нужно много работать, чтобы стать лучшим.

"Я отдавал все силы раньше и показал это нашему наставнику. Счастлив, что забил дважды", — подытожил форвард.

В этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "Олимпиакос" 22 поединка, в которых забил четыре мяча.

Напомним, в сборной Украины после обретения нашим государством независимости были игроки, которые потом променяли ее на Россию.

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