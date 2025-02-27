Дубль Яремчука помог Олимпиакосу разгромить АЕК в Кубке

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В Кубке Греции состоялся первый матч полуфинала. "Олимпиакос" с участием Романа Яремчука встретился с АЕКом.

Игра завершилась разгромной победой "Олимпиакоса" со счетом 6:0, о чем сообщил портал Новини.LIVE.

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Несмотря на статус полуфинала, для "Олимпиакоса" этот матч стал легкой прогулкой.

Роман Яремчук провел на поле 73 минуты. За это время он отметился ассистом на 19-й минуте, отдав передачу Андре Орти, а также забил два гола — на 22-й и 54-й минутах.

На 19-й минуте хозяева развили быструю атаку: Яремчук получил пас с левого края штрафной площади и без помех пробил с нескольких метров.

На 54-й минуте Роман получил выверенную передачу, вышел один на один с вратарем и мастерски перебросил его.

Ответный матч состоится 2 апреля на стадионе АЕКа.

"Олимпиакос" — АЕК Афины — 6:0

Голы: Орта, 9, 19; Яремчук, 22, 54; Пальма, 47; Эль-Кааби, 78.

В текущем сезоне 29-летний Яремчук сыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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