Дубль Яремчука допоміг Олімпіакосу розгромити АЕК у Кубку

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

У Кубку Греції відбувся перший матч півфіналу. "Олімпіакос" за участю Романа Яремчука зустрівся з АЕКом.

Гра завершилася розгромною перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 6:0, про що повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Яремчук оформив дубль

Незважаючи на статус півфіналу, для "Олімпіакоса" цей матч став легкою прогулянкою.

Роман Яремчук провів на полі 73 хвилини. За цей час він відзначився асистом на 19-й хвилині, віддавши передачу Андре Орті, а також забив два голи — на 22-й та 54-й хвилинах.

На 19-й хвилині господарі розвинули швидку атаку: Яремчук отримав пас із лівого краю штрафного майданчика і без перешкод пробив із кількох метрів.

На 54-й хвилині Роман отримав вивірену передачу, вийшов сам на сам із воротарем і майстерно перекинув його.

Матч-відповідь відбудеться 2 квітня на стадіоні АЕКа.

"Олімпіакос" — АЕК Афіни — 6:0

Голи: Орта, 9, 19; Яремчук, 22, 54; Пальма, 47; Ель-Каабі, 78.

У поточному сезоні 29-річний Яремчук зіграв 23 матчі, забив чотири голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, Михайла Мудрика у збірній України можуть замінити троє вінгерів, з яких лише два грають на лівому фланзі.

Сергій Ребров може втратити тренерську посаду. Його можуть замінити інші четверо фахівців.

Збірна України з футболу хоче залучити п'ятьох юних гравців, які мають стати майбутнім України.

Київське "Динамо" в літнє трансферне вікно може продати кількох зірок.

Ветеран "Аль-Насра" Кріштіану Роналду має величезний автопарк — що в нього.