Дубль Яремчука допоміг Олімпіакосу розгромити АЕК у Кубку

Яремчук провів найрезультативніший матч у складі Олімпіакоса
У Кубку Греції відбувся перший матч півфіналу. "Олімпіакос" за участю Романа Яремчука зустрівся з АЕКом.
Гра завершилася розгромною перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 6:0, про що повідомив портал Новини.LIVE.
Яремчук оформив дубль
Незважаючи на статус півфіналу, для "Олімпіакоса" цей матч став легкою прогулянкою.
Роман Яремчук провів на полі 73 хвилини. За цей час він відзначився асистом на 19-й хвилині, віддавши передачу Андре Орті, а також забив два голи — на 22-й та 54-й хвилинах.
На 19-й хвилині господарі розвинули швидку атаку: Яремчук отримав пас із лівого краю штрафного майданчика і без перешкод пробив із кількох метрів.
На 54-й хвилині Роман отримав вивірену передачу, вийшов сам на сам із воротарем і майстерно перекинув його.
Матч-відповідь відбудеться 2 квітня на стадіоні АЕКа.
"Олімпіакос" — АЕК Афіни — 6:0
Голи: Орта, 9, 19; Яремчук, 22, 54; Пальма, 47; Ель-Каабі, 78.
У поточному сезоні 29-річний Яремчук зіграв 23 матчі, забив чотири голи та віддав два асисти.
Нагадаємо, Михайла Мудрика у збірній України можуть замінити троє вінгерів, з яких лише два грають на лівому фланзі.
Сергій Ребров може втратити тренерську посаду. Його можуть замінити інші четверо фахівців.
Збірна України з футболу хоче залучити п'ятьох юних гравців, які мають стати майбутнім України.
Київське "Динамо" в літнє трансферне вікно може продати кількох зірок.
Ветеран "Аль-Насра" Кріштіану Роналду має величезний автопарк — що в нього.
Читайте Новини.LIVE!