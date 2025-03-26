Роман Яремчук підписав контракт із топовим спонсором

Роман Яремчук підписав контракт. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Форвард збірної України та грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук отримав нового спонсора. Цікаво, що це та сама компанія, яка є головним спонсором Ліонеля Мессі.

Про нового спонсора Яремчук повідомив в Instagram.

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Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Хто спонсоруватиме Яремчука

За словами Яремчука, він підписав контракт із компанією Adidas, яка також є технічним спонсором збірної України.

"Мрії стають реальністю, коли ти працюєш над ними щодня. Сьогодні я офіційно підписав контракт з Adidas, і цей крок — лише початок. Ніколи не здавайтеся і слідуйте своїй меті!" — написав Яремчук.

Зазначимо, що Яремчук починав сезон як гравець глибокого запасу "Олімпіакоса", але в останні місяці він виправив ситуацію.

Цього сезону у Яремчука 26 матчів за "Олімпіакос", де він в основному виходив на заміну, шість голів та два асисти.

У 29-річного футболіста контракт з греками до 30 червня 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2,8 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може замінити Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.

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