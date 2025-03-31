Яремчук сделал дубль в матче Олимпиакос — Панатинаикос

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В рамках чемпионата Греции прошел принципиальный матч между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом" (4:2). С первых минут матча у хозяев вышел на поле украинский нападающий Роман Яремчук.

Украинец отметился в матче дублем, сообщил портал Новини.LIVE.

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На первой минуте матча Яремчук обокрал голкипера соперника и забил гол с метра.

Второй раз Яремчук забил при счете 2:1. После навеса с правого фланга Яремчук пробил головой в правый угол ворот.

На 65-й минуте Романа заменил Харалампос Костулас, который забил четвертый мяч в игре.

Яремчук за игру дважды пробил в створ ворот, 29 раз коснулся мяча, один раз попал в офсайд, выиграл семь единоборств из 16, четыре раза потерял мяч и отдал 19 точных из 20 передач.

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

Портал Sofascore поставил Яремчуку оценку 8,4 за матч. Это вторая лучшая оценка в командах после правого защитника Родинея (8.7), у которого два ассиста.

Напомним, наставник римской "Ромы" Клаудио Раньери обратился к игрокам, потому что они плохо взаимодействуют с Артемом Довбиком на поле.

Также Довбик рассказал о своем состоянии здоровья после последнего матча с "Лечче", где он принес победу.

Отметим, что украинские военные ликвидировали титулованного дзюдоиста из России.