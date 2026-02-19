Ярмоленко здивував висловлюванням про уболівальників Динамо

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Фланговий півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко заявив, що не вважає себе легендою клубу, попри багаторічні виступи за команду та репутацію одного з найвідоміших її футболістів.

Футболіст зазначив, що не схильний вішати на себе гучні ярлики, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Андрія Шахова.

За словами Андрія Ярмоленка, у сучасному футболі поняття "легенда" використовується занадто легко, особливо коли йдеться про завершення кар'єри. Ветеран "Динамо" вважає, що подібні визначення потребують часу та дистанції, а не емоційних оцінок у моменті.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Що Ярмоленко думає про свою роль

Лідер "біло-синіх" підкреслив, що питання статусу має виходити від уболівальників, а не від самого гравця або представників медіа. Усередині колективу він не виділяє себе та сприймає себе частиною спільної роботи, де кожен відповідає за результат.

"Чи відчуваю я себе легендою "Динамо"? Ні, зараз дуже модно називати гравців, які закінчують, легендами. Для мене це не легенда. Вирішують уболівальники, а я відчуваю себе таким самим футболістом, як і решта хлопців, і розумію, якого результату чекають від нас", — розповів Ярмоленко.

У нинішньому сезоні півзахисник "Динамо" зіграв загалом 20 матчів, у яких забив чотири голи.

