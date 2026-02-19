Видео
Видео

Ярмоленко честно оценил свое место в истории Динамо

Ярмоленко честно оценил свое место в истории Динамо

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 19:18
Лидер Динамо Ярмоленко высказался о своей роли в команде
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что не воспринимает себя легендой клуба, несмотря на долгие годы в команде и статус одного из самых узнаваемых игроков.

Футболист отметил, что не склонен вешать на себя громкие ярлыки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Андрея Шахова

Читайте также:

По словам Андрея Ярмоленко, в современном футболе понятие "легенда" используется слишком легко, особенно когда речь идет о завершении карьеры. Ветеран "Динамо" считает, что подобные определения требуют времени и дистанции, а не эмоциональных оценок в моменте. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Что Ярмоленко думает о своей роли 

Лидер "бело-синих" подчеркнул, что вопрос статуса должен исходить от болельщиков, а не от самого игрока или представителей медиа. Внутри коллектива он не выделяет себя и воспринимает себя частью общей работы, где каждый отвечает за результат.

"Чувствую ли я себя легендой "Динамо"? Нет, сейчас очень модно называть игроков, которые заканчивают, легендами. Для меня это не легенда. Решают болельщики, а я ощущаю себя таким же футболистом, как и остальные ребята, и понимаю, какой результат ждут от нас", — рассказал Ярмоленко. 

В нынешнем сезоне полузащитник "Динамо" сыграл в общей сложности 20 матчей, в которых забил четыре гола.

Напомним, аргентинец Лионель Месси может снова сыграть за "Барселону" после президентских выборов в клубе.  

В составе паралимпийской сборной России на Игр-2026 в Милан могут отправиться бывшие участники войны в Украине. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
