Ярмоленко зробив заяву про підготовку Динамо до Шахтаря

Андрій Ярмоленко перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко поділився думкою про вихід "Динамо" у фінал Кубка України. Футболіст відповів на запитання про те, наскільки вдалим виходить сезон для київської команди.

Ярмоленко пояснив, чому "Динамо" першим пропустило гол від "Буковини" у півфіналі Кубка України, повідомляє YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Динамо" розгромило "Буковину" в 1/2 Кубка України. Назар Волошин оформив дубль, ще по голу виявилося на рахунку Володимира Бражка та Миколи Шапаренка. Андрій Ярмоленко був налаштований гранично суворо після фінального свистка поєдинку. Він одразу ж назвав помилки команди в цьому матчі.

Андрій Ярмоленко з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Ярмоленко оцінив виступ "Динамо"

На думку лідера київської команди, у першому таймі футболісти не правильно діяли в атаці, не відкривалися під передачі партнерів по "Динамо". Суперник щільно та компактно грав в обороні, тому киянам довго не вдавалося забити.

Після перерви "Динамо" виправило ці помилки, завдяки цьому кияни забили чотири голи. Ярмоленко заявив, що "біло-сині" вже налаштовуються на наступний матч. Це буде гра з "Шахтарем" у чемпіонаті України.

"Поєдинки з цією командою завжди принципові для нас. Але будемо налаштовуватися, як і на кожну гру в чемпіонаті чи Кубку. Буде цікавий матч. Я не дивлюся та не читаю, хто що говорить про наші результати. У нас є свої завдання на чемпіонат і Кубок, і ми виконуємо свою роботу", — запевнив Ярмоленко.

Півзахисник "Динамо" відмовляється зараз підбивати підсумки сезону. Ярмоленко нагадав, що попереду ще п'ять турів, і долю чемпіонського титулу поки не вирішено. На думку футболіста, тільки після останнього матчу можна буде почати аналізувати сезон.

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