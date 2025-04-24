Ярмоленко сделал заявление о подготовке Динамо к Шахтеру

Андрей Ярмоленко перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о выходе "Динамо" в финал Кубка Украины. Футболист ответил на вопрос о том, насколько удачным получается сезон для киевской команды.

Ярмоленко объяснил, почему "Динамо" первым пропустило гол от "Буковины" в полуфинале Кубка Украины, сообщает YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Динамо" разгромило "Буковину" в 1/2 Кубка Украины. Назар Волошин оформил дубль, еще по голу оказалось на счету Владимира Бражко и Николая Шапаренко. Андрей Ярмоленко был настроен предельно строго после финального свистка поединка. Он сразу же назвал ошибки команды в этом матче.

Андрей Ярмоленко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Ярмоленко оценил выступление "Динамо"

По мнению лидера киевской команды, в первом тайме футболисты не правильно действовали в атаке, не открывались под передачи партнеров по "Динамо". Соперник плотно и компактно играл в обороне, потому киевлянам долго не удавалось забить.

После перерыва "Динамо" исправило эти ошибки, благодаря этому киевляне забили четыре гола. Ярмоленко заявил, что "бело-синие" уже настраиваются на следующий матч. Это будет игра с "Шахтером" в чемпионате Украины.

"Поединки с этой командой всегда принципиальные для нас. Но будем настраиваться, как и на каждую игру в чемпионате или Кубке. Будет интересный матч. Я не смотрю и не читаю, кто что говорит о наших результатах. У нас есть свои задачи на чемпионат и Кубок, и мы выполняем свою работу", — заверил Ярмоленко.

Полузащитник "Динамо" отказывается сейчас подводить итоги сезона. Ярмоленко напомнил, что впереди еще пять туров, и судьба чемпионского титула пока не решена. По мнению футболиста, только после последнего матча можно будет начать анализировать сезон.

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