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Ярмолюк обійшов Мудрика за важливим показником

1 травня 2025 22:52
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Ярмолюк обійшов Шевченка та Мудрика за матчами в АПЛ
Єгор Ярмолюк. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У англійській Прем’єр-лізі проходить матч 34-го туру між "Ноттінгем Форест" та "Брентфордом". У складі гостей на поле вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк.

В цій грі Ярмолюк досяг певного статистичного показника, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ярмолюк краще Шевченка та Мудрика

Для Ярмолюка матч проти "Ноттнгем Форест" став для Ярмолюка 54-м в АПЛ. Серед всіх українських легуонерів, які грали або грають в лізі, Єгор вийшов на сьому позицію.

Ярмолюк в ТОП-10 наразі попереду Михайла Мудрика (53 матчі) та Андрія Шевченка (48) із "Челсі" й Андрія Вороніна (27) із "Ліверпуля".

Цього сезону Ярмолюк не зможе нікого обійти, бо турів у чемпіонаті залишилось чотири, а у шостого Сергія Реброва 59 матчів.

ТОП-5 українців за кількістю матчів у АПЛ:

  1. Олександр Зінченко ("Ман Сіті", "Арсенал") — 142
  2. Віталій Миколенко ("Евертон") — 106
  3. Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81
  4. Ілля Забарний ("Борнмут") — 74
  5. Андрія Ярмоленко ("Вест Гем") — 66

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