Ярмолюк обійшов Шевченка та Мудрика за матчами в АПЛ

Ярмолюк обійшов Мудрика за важливим показником
У англійській Прем’єр-лізі проходить матч 34-го туру між "Ноттінгем Форест" та "Брентфордом". У складі гостей на поле вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк.
В цій грі Ярмолюк досяг певного статистичного показника, повідомив портал Новини.LIVE.
Ярмолюк краще Шевченка та Мудрика
Для Ярмолюка матч проти "Ноттнгем Форест" став для Ярмолюка 54-м в АПЛ. Серед всіх українських легуонерів, які грали або грають в лізі, Єгор вийшов на сьому позицію.
Ярмолюк в ТОП-10 наразі попереду Михайла Мудрика (53 матчі) та Андрія Шевченка (48) із "Челсі" й Андрія Вороніна (27) із "Ліверпуля".
Цього сезону Ярмолюк не зможе нікого обійти, бо турів у чемпіонаті залишилось чотири, а у шостого Сергія Реброва 59 матчів.
ТОП-5 українців за кількістю матчів у АПЛ:
- Олександр Зінченко ("Ман Сіті", "Арсенал") — 142
- Віталій Миколенко ("Евертон") — 106
- Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81
- Ілля Забарний ("Борнмут") — 74
- Андрія Ярмоленко ("Вест Гем") — 66
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