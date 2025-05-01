Ярмолюк обійшов Шевченка та Мудрика за матчами в АПЛ

Єгор Ярмолюк. Фото: Reuters

У англійській Прем’єр-лізі проходить матч 34-го туру між "Ноттінгем Форест" та "Брентфордом". У складі гостей на поле вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк.

В цій грі Ярмолюк досяг певного статистичного показника, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ярмолюк краще Шевченка та Мудрика

Для Ярмолюка матч проти "Ноттнгем Форест" став для Ярмолюка 54-м в АПЛ. Серед всіх українських легуонерів, які грали або грають в лізі, Єгор вийшов на сьому позицію.

Ярмолюк в ТОП-10 наразі попереду Михайла Мудрика (53 матчі) та Андрія Шевченка (48) із "Челсі" й Андрія Вороніна (27) із "Ліверпуля".

Цього сезону Ярмолюк не зможе нікого обійти, бо турів у чемпіонаті залишилось чотири, а у шостого Сергія Реброва 59 матчів.

ТОП-5 українців за кількістю матчів у АПЛ:

Олександр Зінченко ("Ман Сіті", "Арсенал") — 142 Віталій Миколенко ("Евертон") — 106 Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81 Ілля Забарний ("Борнмут") — 74 Андрія Ярмоленко ("Вест Гем") — 66

Нагадаємо, Сергій Ребров заявив, що в 2024 році вся вертикаль збірних виступила найкраще.

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