Ярмолюк обошел Шевченко и Мудрика по матчам в АПЛ

Егор Ярмолюк. Фото: Reuters

В английской Премьер-лиге проходит матч 34-го тура между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом". В составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

В этой игре Ярмолюк достиг определенного статистического показателя, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ярмолюк лучше Шевченко и Мудрика

Для Ярмолюка матч против "Ноттнгем Форест" стал для Ярмолюка 54-м в АПЛ. Среди всех украинских легионеров, которые играли или играют в лиге, Егор вышел на седьмую позицию.

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Ярмолюк в ТОП-10 пока впереди Михаила Мудрика (53 матча) и Андрея Шевченко (48) из "Челси" и Андрея Воронина (27) из "Ливерпуля".

В этом сезоне Ярмолюк не сможет никого обойти, потому что туров в чемпионате осталось четыре, а у шестого Сергея Реброва 59 матчей.

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ТОП-5 украинцев по количеству матчей в АПЛ:

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал") — 142 Виталий Миколенко ("Эвертон") — 106 Олег Лужный ("Арсенал", "Вулверхэмптон") — 81 Илья Забарный ("Борнмут") — 74 Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм") — 66

Напомним, Сергей Ребров заявил, что в 2024 году вся вертикаль сборных выступила лучше всего.

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