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Ярмолюк обошел Мудрика по важному показателю

1 мая 2025 22:52
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ярмолюк обошел Шевченко и Мудрика по матчам в АПЛ
Егор Ярмолюк. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В английской Премьер-лиге проходит матч 34-го тура между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом". В составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

В этой игре Ярмолюк достиг определенного статистического показателя, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ярмолюк лучше Шевченко и Мудрика

Для Ярмолюка матч против "Ноттнгем Форест" стал для Ярмолюка 54-м в АПЛ. Среди всех украинских легионеров, которые играли или играют в лиге, Егор вышел на седьмую позицию.

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Ярмолюк в ТОП-10 пока впереди Михаила Мудрика (53 матча) и Андрея Шевченко (48) из "Челси" и Андрея Воронина (27) из "Ливерпуля".

В этом сезоне Ярмолюк не сможет никого обойти, потому что туров в чемпионате осталось четыре, а у шестого Сергея Реброва 59 матчей.

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ТОП-5 украинцев по количеству матчей в АПЛ:

  1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал") — 142
  2. Виталий Миколенко ("Эвертон") — 106
  3. Олег Лужный ("Арсенал", "Вулверхэмптон") — 81
  4. Илья Забарный ("Борнмут") — 74
  5. Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм") — 66

Напомним, Сергей Ребров заявил, что в 2024 году вся вертикаль сборных выступила лучше всего.

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