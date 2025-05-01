Ярмолюк обошел Шевченко и Мудрика по матчам в АПЛ

Ярмолюк обошел Мудрика по важному показателю
В английской Премьер-лиге проходит матч 34-го тура между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом". В составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк.
В этой игре Ярмолюк достиг определенного статистического показателя, сообщил портал Новини.LIVE.
Ярмолюк лучше Шевченко и Мудрика
Для Ярмолюка матч против "Ноттнгем Форест" стал для Ярмолюка 54-м в АПЛ. Среди всех украинских легионеров, которые играли или играют в лиге, Егор вышел на седьмую позицию.
Ярмолюк в ТОП-10 пока впереди Михаила Мудрика (53 матча) и Андрея Шевченко (48) из "Челси" и Андрея Воронина (27) из "Ливерпуля".
В этом сезоне Ярмолюк не сможет никого обойти, потому что туров в чемпионате осталось четыре, а у шестого Сергея Реброва 59 матчей.
ТОП-5 украинцев по количеству матчей в АПЛ:
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал") — 142
- Виталий Миколенко ("Эвертон") — 106
- Олег Лужный ("Арсенал", "Вулверхэмптон") — 81
- Илья Забарный ("Борнмут") — 74
- Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм") — 66
Напомним, Сергей Ребров заявил, что в 2024 году вся вертикаль сборных выступила лучше всего.
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