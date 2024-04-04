Ярмолюк провалив матч проти Брайтона — відомі оцінки українця
Півзахисник англійського "Брентфорда" та збірної України Єгор Ярмолюк провів невдалий матч у Прем'єр-лізі. Українець був замінений у середині другого тайму.
Ярмолюк отримав низькі оцінки від аналітичних порталів, повідомляють Новини.LIVE.
У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" прийняв "Брайтон", який тренує Роберто Де Дзербі. Команди зіграли в обережний футбол та завершили зустріч внічию без голів. Єгор Ярмолюк не зумів допомогти своїй команді відзначитись. Українець отримав досить низькі оцінки.
Як зіграв Ярмолюк
Це був уже двадцятий матч півзахисника цього сезону. Дедалі частіше Єгор виходить у стартовому складі "Брентфорда". У матчі проти "Брайтона" Ярмолюк провів на полі 64 хвилини. За цей час він зробив 77% точних передач, 35 разів торкнувся м'яча, виграв одне єдиноборство "на другому поверсі" і записав на свій рахунок три вдалі обведення.
За версією WhoScored Ярмолюк отримав оцінку 6,5 балів. Sofascore поставив Єгору вищу оцінку — 6,6.
Після 31 туру "Брентфорд" посідає 15 місце у турнірній таблиці. У наступному турі команда Єгора Ярмолюка зіграє у Бірмінгемі проти "Астон Вілли".
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