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Ярмолюк провалив матч проти Брайтона — відомі оцінки українця

4 квітня 2024 09:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмолюк провалив матч проти Брайтона — відомі оцінки українця
Єгор Ярмолюк на тренуванні. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник англійського "Брентфорда" та збірної України Єгор Ярмолюк провів невдалий матч у Прем'єр-лізі. Українець був замінений у середині другого тайму.

Ярмолюк отримав низькі оцінки від аналітичних порталів, повідомляють Новини.LIVE.

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У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" прийняв "Брайтон", який тренує Роберто Де Дзербі. Команди зіграли в обережний футбол та завершили зустріч внічию без голів. Єгор Ярмолюк не зумів допомогти своїй команді відзначитись. Українець отримав досить низькі оцінки.

Єгор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк під час матчу. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Як зіграв Ярмолюк

Це був уже двадцятий матч півзахисника цього сезону. Дедалі частіше Єгор виходить у стартовому складі "Брентфорда". У матчі проти "Брайтона" Ярмолюк провів на полі 64 хвилини. За цей час він зробив 77% точних передач, 35 разів торкнувся м'яча, виграв одне єдиноборство "на другому поверсі" і записав на свій рахунок три вдалі обведення.

Єгор Ярмолюк
Статистика Ярмолюка. Фото: скриншот Sofascore

За версією WhoScored Ярмолюк отримав оцінку 6,5 балів. Sofascore поставив Єгору вищу оцінку — 6,6.

Після 31 туру "Брентфорд" посідає 15 місце у турнірній таблиці. У наступному турі команда Єгора Ярмолюка зіграє у Бірмінгемі проти "Астон Вілли".

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Єгор Ярмолюк
Брентфорд

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