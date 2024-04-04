Ярмолюк провалил матч против Брайтона — известны оценки украинца

Егор Ярмолюк на тренировке. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Полузащитник английского "Брентфорда" и сборной Украины Егор Ярмолюк провел неудачный матч в Премьер-лиге. Украинец был заменен в середине второго тайма.

Ярмолюк получил низкие оценки от аналитических порталов, сообщают Новини.LIVE.

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В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги "Брентфорд" принял "Брайтон", который тренирует Роберто Де Дзерби. Команды сыграли в осторожный футбол и завершили встречу вничью без голов. Егор Ярмолюк не сумел помочь своей команде отличиться. Украинец получил довольно низкие оценки.

Егор Ярмолюк во время матча. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Как сыграл Ярмолюк

Это был уже двадцатый матч полузащитника в этом сезоне. Все чаще Егор выходит в стартовом составе "Брентфорда". В матче против "Брайтона" Ярмолюк провел на поле 64 минуты. За это время он сделал 77% точных передач, 35 раз коснулся мяча, выиграл одно единоборство "на втором этаже" и записал на свой счет три удачные обводки.

Статистика Ярмолюка. Фото: скриншот Sofascore

По версии WhoScored Ярмолюк получил оценку 6,5 балла. Sofascore поставил Егору более высокую оценку — 6,6.

После 31 тура "Брентфорд" занимает 15 место в турнирной таблице. В следующем туре команда Егора Ярмолюка сыграет в Бирмингеме против "Астон Виллы".

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