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Ярослава Магучіх виступить у фіналі ЧС-2025 — де дивитись

23 березня 2025 02:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Стало відомо, коли й де буде пряма трансляція виступу Ярослави Магучіх на ЧС-2025 у Нанкіні
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Фото: соцмережі Ярослави Магучіх
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У китайському Нанкіні вранішньому ранці за київським часом відбудеться спортивний фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2025. У фіналі буде брати участь олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

Про час та можливість подивитись пряму трансляцію повідомляє Суспільне Спорт.

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У фіналі Ярослава Магучіх виступить проти австралійок Ніколи Оліслагерс та Елеонор Паттерсон. А ще у фіналі братимуть  участь сербка Ангеліна Топич, українка Катерина Табашник — і це тільки п'ять учасниць фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту у приміщенні.

Початок фіналу — о 05:35. Пряма трансляція буде на Youtube-каналі Суспільне Спорт, а також на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

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Китай спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
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