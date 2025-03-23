Стало відомо, коли й де буде пряма трансляція виступу Ярослави Магучіх на ЧС-2025 у Нанкіні

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Фото: соцмережі Ярослави Магучіх

У китайському Нанкіні вранішньому ранці за київським часом відбудеться спортивний фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2025. У фіналі буде брати участь олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

Про час та можливість подивитись пряму трансляцію повідомляє Суспільне Спорт.

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У фіналі Ярослава Магучіх виступить проти австралійок Ніколи Оліслагерс та Елеонор Паттерсон. А ще у фіналі братимуть участь сербка Ангеліна Топич, українка Катерина Табашник — і це тільки п'ять учасниць фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту у приміщенні.

Початок фіналу — о 05:35. Пряма трансляція буде на Youtube-каналі Суспільне Спорт, а також на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

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