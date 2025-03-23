Стало известно, когда и где будет прямая трансляция выступления Ярославы Магучих на ЧМ-2025 в Нанкине

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: соцсети Ярославы Магучих

В китайском Нанкине ранним утром по киевскому времени состоится спортивный финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2025. В финале будет участвовать олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

О времени и возможности посмотреть прямую трансляцию сообщает Суспільне Спорт.

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В финале Ярослава Магучих выступит против австралиек Николы Олислагерс и Элеонор Паттерсон. А еще в финале будут участвовать сербка Ангелина Топич, украинка Екатерина Табашник — и это только пять участниц финала чемпионата мира по прыжкам в высоту в помещении.

Начало финала — в 05:35. Прямая трансляция будет на Youtube-канале Суспільне Спорт, а также на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

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