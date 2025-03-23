Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярослава Магучих выступит в финале ЧМ-2025 — где смотреть arrow

Ярослава Магучих выступит в финале ЧМ-2025 — где смотреть

23 марта 2025 02:17
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Стало известно, когда и где будет прямая трансляция выступления Ярославы Магучих на ЧМ-2025 в Нанкине
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: соцсети Ярославы Магучих
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В китайском Нанкине ранним утром по киевскому времени состоится спортивный финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2025. В финале будет участвовать олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

О времени и возможности посмотреть прямую трансляцию сообщает Суспільне Спорт.

Читайте также:

Где смотреть выступление Ярославы Магучих на ЧМ-2025

В финале Ярослава Магучих выступит против австралиек Николы Олислагерс и Элеонор Паттерсон. А еще в финале будут участвовать сербка Ангелина Топич, украинка Екатерина Табашник — и это только пять участниц финала чемпионата мира по прыжкам в высоту в помещении.

Начало финала — в 05:35. Прямая трансляция будет на Youtube-канале Суспільне Спорт, а также на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Напомним, сборная Украины сыграет второй матч Лиги наций против Бельгии. Онлайн-трансляция игры будет доступна на портале Новини.LIVE.

В "Ювентусе" планируют оформить трансфер защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко.

Александр Шовковский хочет отказаться от капитана столичного "Динамо".

Какой стартовый состав будет лучшим для матча против Бельгии.

Китай спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Реклама
Реклама
Реклама