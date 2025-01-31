Ястремська створила сенсацію на турнірі в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/wtalinz

На престижному тенісному турнірі WTA у австрійському Лінці зіграні чвертьфінали. Один із результатів точно сподобається українським вболівальникам.

Українка Даяна Ястремська здолала фаворитку з Греції Марію Саккарі та вийшла до півфіналу турніру WTA 500 в Лінці, хоча залишилась незадоволению окремими моментами у своїй грі повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Матч з Саккарі тривав два сети. Він закінчився з рахунком 7:5, 6:0 на користь української тенісистки.

Ястремська у Лінці

Перемога над Саккарі стала дуже важливою для Ястремської. Українка вийшла у свій перший півфінал після Australian Open 2024.

Наступною її суперницею стане переможниця матчу між данською тенісисткою Кларою Таусон та Анною Блінковою.

Після матчу Даяна Ястремська зізналася, що дуже добре почувалася на корті. Але додала, що знає свої можливості і те, що може грати значно краще.

"Я почуваюся добре на корті, але я знаю, що можу робити все набагато краще, і я просто завжди створюю собі проблеми сама, тож...", — резюмувала вона.

Нагадаємо, київське "Динамо" може втратити важливого гравця. Капітан команди Віталій Буяльський може піти до іншого клубу.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що планує серйозне підсилення команди. Воно може стосуватись відразу кількох позицій.

Найдорожчий український футболіст Ілля Забарний вже влітку може залишити "Борнмут". На талановитого українця претендують відразу декілька клубів.

У чемпіонаті Іспанії з'явиться ще один український воротар. Мадридський "Атлетіко" підписав контракт з молодим та перспективним талантом.