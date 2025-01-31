Ястремская сотворила сенсацию на турнире в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/wtalinz

На престижном теннисном турнире WTA в австрийском Линце сыграны четвертьфиналы. Один из результатов точно понравится украинским болельщикам.

Украинка Даяна Ястремская одолела фаворитку из Греции Марию Саккари и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Линце, хотя осталась недовольна отдельными моментами в своей игре, сообщает Sport.ua.

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Матч с Саккари длился два сета. Он закончился со счетом 7:5, 6:0 в пользу украинской теннисистки.

Ястремская в Линце

Победа над Саккари стала очень важной для Ястремской. Украинка вышла в свой первый полуфинал после Australian Open 2024.

Следующей ее соперницей станет победительница матча между датской теннисисткой Кларой Таусон и Анной Блинковой.

После матча Даяна Ястремская призналась, что очень хорошо чувствовала себя на корте. Но добавила, что знает свои возможности и то, что может играть значительно лучше.

"Я чувствую себя хорошо на корте, но я знаю, что могу делать все гораздо лучше, и я просто всегда создаю себе проблемы сама, так что...", — резюмировала она.

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