Даяна Ястремська перемогла Брондзетті та вийшла до другого кола в Лінці

Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

В австрійському Лінці стартував турнір серії WTA 500. Другого дня для матчів першого кола стартувала українська тенісистка Даяна Ястремська.

Суперницею українки стала італійка Лючія Брондзетті, яка є 66-ю ракеткою у світі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська — Лючія Брондзетті — 7:6, 7:5

Дівчата вперше зіграли одна з одною. При цьому в італійки було більше часу на відпочинок після Відкритого чемпіонату Австралії, оскільки вона раніше вилетіла. Українку в Мельбурні Олена Рибакіна зупинила лише в третьому колі.

Матч Ястремської з Брондзетті тривав 2 години і 8 хвилин. Даяна подала п'ять ейсів, зробила сім подвійних помилок і реалізувала три з трьох брейк-поїнтів.

Брондзетті зробила чотири ейси, стільки ж подвійних помилок і використала два з восьми брейкпойнтів.

У другому колі українка зіграє проти 168-ї ракетки у світі Антонії Рузич.

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