Даяна Ястремская победила Брондзетти и вышла во второй круг в Линце

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

В австрийском Линце стартовал турнир серии WTA 500. Во второй день для матчей первого круга стартовала украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Соперницей украинки стала итальянка Лючия Брондзетти, которая является 66-й ракеткой в мире, сообщил портал Новини.LIVE.

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Девушки впервые сыграли друг с другом. При этом у итальянки было больше времени на отдых после Открытого чемпионата Австралии, поскольку она раньше вылетела. Украинку в Мельбурне Елена Рыбакина остановила лишь в третьем круге.

Матч Ястремской с Брондзетти длился 2 часа и 8 минут. Даяна подала пять эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала три из трех брейк-поинтов.

Брондзетти сделала четыре эйса, столько же двойных ошибок и использовала два из восьми брейкпойнтов.

Во втором круге украинка сыграет против 168-й ракетки в мире Антонии Рузич.

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