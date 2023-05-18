Ястремська залишає турнір у Флоренції

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська завершила свої виступи на турнірі WTA 125 в італійському місті Флоренція. У другому колі змагання українка в трьох сетах поступилась Жасмін Паоліні.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Даяна Ястремська не впоралась з натиском італійки Жасмін Паоліні та вилетіла з турніру. Поєдинок тривав дві години 25 хвилин.

Даяна Ястремська під час матчу з Єленою Остапенко. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

У першій партії українка вела у рахунку 5:3, але втратила перевагу. Далі Даяна взяла другий сет, але програла у третьому.

Протягом матчу спортсменки зробили на двох 17 брейків.

Варто зазначити, що це була шоста очна зустріч між тенісистками. Наразі попереду Паоліні — 5:1.

WTA 125 Флоренція. Грунт. 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) — Даяна Ястремська (Україна) — 7:5, 4:6, 6:3

У чвертьфіналі туніру Паоліні поміряється силами з Іленою Ін-Альбон зі Швейцарії.

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