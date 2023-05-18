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Ястремська залишає турнір у Флоренції

18 травня 2023 17:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ястремська залишає турнір у Флоренції
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Даяна Ястремська завершила свої виступи на турнірі WTA 125 в італійському місті Флоренція. У другому колі змагання українка в трьох сетах поступилась Жасмін Паоліні. 

Про це повідомляє Sport.ua.

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Даяна Ястремська не впоралась з натиском італійки Жасмін Паоліні та вилетіла з турніру. Поєдинок тривав дві години 25 хвилин. 

Ястремская
Даяна Ястремська під час матчу з Єленою Остапенко. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

У першій партії українка вела у рахунку 5:3, але втратила перевагу. Далі Даяна взяла другий сет, але програла у третьому. 

Протягом матчу спортсменки зробили на двох 17 брейків. 

Варто зазначити, що це була шоста очна зустріч між тенісистками. Наразі попереду Паоліні — 5:1. 

WTA 125 Флоренція. Грунт. 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) — Даяна Ястремська (Україна) — 7:5, 4:6, 6:3

У чвертьфіналі туніру Паоліні поміряється силами з Іленою Ін-Альбон зі Швейцарії. 

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