Ястремська залишає турнір у Флоренції
Даяна Ястремська завершила свої виступи на турнірі WTA 125 в італійському місті Флоренція. У другому колі змагання українка в трьох сетах поступилась Жасмін Паоліні.
Про це повідомляє Sport.ua.
Ястремська зупинилась на стадії 1/8 фіналу
Даяна Ястремська не впоралась з натиском італійки Жасмін Паоліні та вилетіла з турніру. Поєдинок тривав дві години 25 хвилин.
У першій партії українка вела у рахунку 5:3, але втратила перевагу. Далі Даяна взяла другий сет, але програла у третьому.
Протягом матчу спортсменки зробили на двох 17 брейків.
Варто зазначити, що це була шоста очна зустріч між тенісистками. Наразі попереду Паоліні — 5:1.
WTA 125 Флоренція. Грунт. 1/8 фіналу
Жасмін Паоліні (Італія) — Даяна Ястремська (Україна) — 7:5, 4:6, 6:3
У чвертьфіналі туніру Паоліні поміряється силами з Іленою Ін-Альбон зі Швейцарії.
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