Ястремская покидает турнир во Флоренции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская завершила свои выступления на турнире WTA 125 в итальянском городе Флоренция. Во втором круге соревнования украинка в трех сетах уступила Жасмин Паолини.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Даяна Ястремская не справилась с натиском итальянки Жасмин Паолини и вылетела из турнира. Поединок длился два часа 25 минут.

Даяна Ястремская во время матча с Еленой Остапенко. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

В первой партии украинка вела в счете 5:3, но упустила преимущество. Далее Даяна взяла второй сет, но проиграла в третьем.

В течение матча спортсменки совершили на двоих 17 брейков.

Следует отметить, что это была шестая очная встреча между теннисистками. На данный момент впереди Паолини — 5:1.

WTA 125 Флоренция. Грунт, 1/8 финала

Жасмин Паолини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 4:6, 6:3

В четвертьфинале тунира Паолини померяется силами с Иленой Ин-Альбон из Швейцарии.

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