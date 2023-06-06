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Ібрагімович в інтерв'ю Анрі порівняв себе з Богом

6 червня 2023 19:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ібрагімович в інтерв'ю Анрі порівняв себе з Богом
Златан прощається із футболом. Фото: Мілан
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний шведський форвард Златан Ібрагімович порівняв себе з Богом. При цьому швед не уточнив, чи футбольним божеством, або ж його амбіції виходять за рамки спорту.

Про це він висловився в інтерв'ю ще одній легенді футболу Тьєрі Анрі .

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Зазначимо, що Ібрагімович та Анрі під час ігор за "Барселону" особисто могли бачити гру футбольного бога Ліонеля Мессі.

Златан подякував фанатам "Мілана". Фото: Мілан

Немає у футболі божества з більшим его, ніж у Златана

Під час візиту на базі "Манчестер Юнайтед" Анрі звернув увагу на стіну, на якій зображені легенди клубу і він мав кумедний діалог з Ібрагімовичем.

— Чому тебе ще немає на цій стіні?

— Тому що вони й досі не знають, як виглядає Бог.

Зазначимо, що раніше 41-річний Ібрагімович завершив футбольну кар'єру після того, як Мілан відмовився продовжувати з ним контракт. Прощання з гравцем відбулося після останнього туру Серії А.

 

"Ібра" розпочав професійну кар'єру в 1999 році і відтоді виступав за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" та "Лос-Анджелес" Гелаксі". В активі Ібрагімовича також 122 матчі за збірну Швеції та рекордні для команди 62 голи.

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