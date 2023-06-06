Ибрагимович в интервью Анри сравнил себя с Богом

Златан прощается с футболом. Фото: Милан

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович сравнил себя с Богом. При этом швед не уточнил, футбольным божеством, или его амбиции выходят за рамки спорта.

Об этом он высказался в интервью еще одной легенде футбола Тьери Анри.

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Нет в футболе божества с большим эго, чем у Златана

Во время визита во базе "Манчестер Юнайтед" Анри обратил внимание на стену, на которой изображены легенды клуба и у него состоялся забавный диалог с Ибрагимовичем.

— Почему тебя нет еще на этой стене?

— Потому что они до сих пор не знают, как выглядит Бог.

Отметим, что ранее 41-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру после того, как "Милан" отказался продлевать с ним контракт. Прощание с игроком произошло после последнего тура Серии А.

This time around, we're all crying

For the one and only @Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/NtaWkHbXc3 — AC Milan (@acmilan) June 5, 2023

"Ибра" начал профессиональную карьеру в 1999 году и с тех пор выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". В активе Ибрагимовича также 122 матча за сборную Швеции и рекордные для команды 62 гола.

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