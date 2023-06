Ибрагимович в интервью Анри сравнил себя с Богом

Златан прощается с футболом. Фото: Милан

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович сравнил себя с Богом. При этом швед не уточнил, футбольным божеством, или его амбиции выходят за рамки спорта.

Об этом он высказался в интервью еще одной легенде футбола Тьери Анри.

Отметим, что Ибрагимович и Анри во время игр за "Барселону" лично могли лицезреть игру футбольного бога Лионеля Месси.

Во время визита во базе "Манчестер Юнайтед" Анри обратил внимание на стену, на которой изображены легенды клуба и у него состоялся забавный диалог с Ибрагимовичем.

— Почему тебя нет еще на этой стене?

— Потому что они до сих пор не знают, как выглядит Бог.

Отметим, что ранее 41-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру после того, как "Милан" отказался продлевать с ним контракт. Прощание с игроком произошло после последнего тура Серии А.

This time around, we're all crying

For the one and only @Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/NtaWkHbXc3