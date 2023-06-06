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Ибрагимович в интервью Анри сравнил себя с Богом

6 июня 2023 19:30
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Агабекян Карен
редактор
Ибрагимович в интервью Анри сравнил себя с Богом
Златан прощается с футболом. Фото: Милан
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович сравнил себя с Богом. При этом швед не уточнил, футбольным божеством, или его амбиции выходят за рамки спорта.

Об этом он высказался в интервью еще одной легенде футбола Тьери Анри.

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Отметим, что Ибрагимович и Анри во время игр за "Барселону" лично могли лицезреть игру футбольного бога Лионеля Месси.

Златан поблагодарил фанатов "Милана". Фото: Милан

Нет в футболе божества с большим эго, чем у Златана

Во время визита во базе "Манчестер Юнайтед" Анри обратил внимание на стену, на которой изображены легенды клуба и у него состоялся забавный диалог с Ибрагимовичем.

— Почему тебя нет еще на этой стене?

— Потому что они до сих пор не знают, как выглядит Бог.

Отметим, что ранее 41-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру после того, как "Милан" отказался продлевать с ним контракт. Прощание с игроком произошло после последнего тура Серии А.

 

"Ибра" начал профессиональную карьеру в 1999 году и с тех пор выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". В активе Ибрагимовича также 122 матча за сборную Швеции и рекордные для команды 62 гола.

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