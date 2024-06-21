На Євро-2024 виник скандал через Україну — що сталося

Карта України, навколо якої виник скандал. Фото: скриншот

Німецький стрімінговий сервіс Magenta TV, який транслює всі матчі Євро-2024, потрапив у скандал. Перед грою футбольних збірних Туреччини та Грузії показала карту, де Крим не був позначений як територія України.

Про це повідомляє інтернет-портал "Коментарі" у п'ятницю, 21 червня.

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Як стало відомо, перед початком матчу збірних Туреччини та Грузії з’явився короткий відеоролик з виділеними країнами-учасницями Євро-2024. На карті всю територію України зафарбували у синьо-жовтий колір, крім Криму, який залишився сірим. Він вказував на країни, які не беруть участі у чемпіонаті Європи з футболу, зокрема й Росію. Помилку німецькі медійники виявили вже після матчу та перепросила за публікацію карти України без Криму.

"Невелике зауваження від себе, яке для нас дуже важливе: ми припустилися серйозної помилки напередодні цієї гри. Ми показали некоректне зображення Європи, на якому Крим не було ідентифіковано як частину України. Нам дуже шкода, і ми хотіли б вибачитися", — сказав телеведучий Йоханнес Кернер.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади на матч збірних Словаччини та України.

Водночас збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Словаччиною, попри один пропущений гол.