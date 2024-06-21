На Евро-2024 возник скандал из-за Украины — что произошло

Карта Украины, вокруг которой возник скандал. Фото: скриншот

Немецкий стриминговый сервис Magenta TV, транслирующий все матчи Евро-2024, попал в скандал. Перед игрой футбольных сборных Турции и Грузии показала карту, где Крым не обозначен как территория Украины.

Об этом сообщает интернет-портал " Комментарии " в пятницу, 21 июня.

Читайте также:

Скандал на немецком телевидении

Как стало известно, перед началом матча сборных Турции и Грузии появился короткий видеоролик с выделенными странами-участницами Евро-2024. На карте вся территория Украины закрасили в сине-желтый цвет, кроме оставшегося серым Крыма. Он указывал на страны, не участвующие в чемпионате Европы по футболу, в том числе Россию. Ошибку немецкие медийщики обнаружили уже после матча и извинились за публикацию карты Украины без Крыма.

"Небольшое замечание от себя, которое для нас очень важно: мы допустили серьезную ошибку накануне этой игры. Мы показали некорректное изображение Европы, на котором Крым не был идентифицирован как часть Украины. Нам очень жаль, и мы хотели бы извиниться", — сказал телеведущий Йоханнес Кернер.

Напомним, ранее стали известны составы на матч сборных Словакии и Украины.

В то же время сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Словакией, несмотря на один пропущенный гол.