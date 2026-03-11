Конопля може продовжити кар'єру в Серії А

Юхим Конопля (праворуч) у матчі проти збірної Франції. Фото: УНІАН

Трансферні чутки навколо Юхима Коноплі тривають уже понад пів року. Захисник донецького "Шахтаря" привернув увагу одразу декількох клубів із Європи.

Інтерес до футболіста виявляють представники чемпіонатів Італії та Іспанії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Екрема Конура.

За ситуацією навколо українського гравця стежать "Торіно", "Фіорентина" та "Валенсія". Крім того, низка інших клубів також розглядає можливість запрошення Юхима Коноплі, який уже декілька років є одним із найкращих футболістів "гірників".

Юхим Конопля (ліворуч) у матчі за національну команду. Фото: УНІАН

Де гратиме Конопля

Контракт 26-річного футболіста з "Шахтарем" спливає влітку, тому потенційні покупці оцінюють його як доступний варіант для посилення складу. У поточному сезоні Конопля провів 22 матчі за донецьку команду, забив два м'ячі та зробив чотири результативні передачі.

Загалом за "Шахтар" Юхим зіграв 109 поєдинків, відзначившись сімома голами та п'ятнадцятьма асистами. Transfermarkt оцінює вартість захисника приблизно в п'ять млн євро.

