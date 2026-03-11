Видео
Главная Спорт Звезда сборной Украины готовится к трансферу в европейский клуб

Звезда сборной Украины готовится к трансферу в европейский клуб

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 14:46
К игроку Шахтера проявили интерес три зарубежных клуба
Ефим Конопля (справа) в матче против сборной Франции. Фото: УНИАН

Трансферная сага Юхима Конопли не утихает уже больше полугода. Защитник донецкого "Шахтера" оказался в сфере интересов нескольких европейских клубов.

Интерес к футболисту проявляют представители чемпионатов Италии и Испании, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

Читайте также:

За ситуацией вокруг украинского игрока следят "Торино", "Фиорентина" и "Валенсия". Кроме того, ряд других клубов также рассматривает возможность приглашения Ефима Конопли, который уже несколько лет является одним из лучших футболистов "горняков". 

Ефим Конопля
Ефим Конопля (слева) в матче за национальную команду. Фото: УНИАН

Где будет играть Конопля

Контракт 26-летнего футболиста с "Шахтером" истекает летом, поэтому потенциальные покупатели оценивают его как доступный вариант для усиления состава. В текущем сезоне Конопля провел 22 матча за донецкую команду, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Всего за "Шахтер" Ефим сыграл 109 поединков, отметившись семью голами и пятнадцатью ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость защитника примерно в пять млн евро.  

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ефим Конопля
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
