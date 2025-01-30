Клопп витратив майже 100 млн на трансфер у своєму новому клубі

Директор з футболу Red Bull Юрген Клопп. Фото: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Один із найталановитіших європейських футболістів скоро змінить клуб. Домовленість з його колишнім місцем роботи вже підписана.

Німецький "Ред Булл Лейпциг" підпише повноцінний контракт з півзахисником Хаві Сімонсом, повідомляє у X журналіст Фабіан Плеттенберг.

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Contract until 2027. Transfer fee: €50m + add-ons as per @philipphinze24 and @BILD_rbleipzig.



Transfer fee can rise to €80m with bonus payments. But it is rather unrealistic that this amount will be reached.… pic.twitter.com/vmeMan93qC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2025

Хаві Сімонс в "Лейпцигу"

"Лейпциг", директором з футболу якого є знаменитий німецький тренер Юрген Клопп, заплатить за Хаві Сімонса 50 мільйонів євро плюс бонуси. З їхнім виконанням сума може зрости до 80 мільйонів євро.

Контракт з голландським гравцем підпишуть до 2027 року.

Цього сезону Хаві Сімонс зіграв 11 матчів за "Лейпциг" в Бундеслізі, забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.

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