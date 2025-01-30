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Європейського топталанта зроблять "биком" — що відомо

30 січня 2025 15:44
Олександр Ільющенков - Редактор
Клопп витратив майже 100 млн на трансфер у своєму новому клубі
Директор з футболу Red Bull Юрген Клопп. Фото: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із найталановитіших європейських футболістів скоро змінить клуб. Домовленість з його колишнім місцем роботи вже підписана.

Німецький "Ред Булл Лейпциг" підпише повноцінний контракт з півзахисником Хаві Сімонсом, повідомляє у X журналіст Фабіан Плеттенберг

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Хаві Сімонс в "Лейпцигу"

"Лейпциг", директором з футболу якого є знаменитий німецький тренер Юрген Клопп, заплатить за Хаві Сімонса 50 мільйонів євро плюс бонуси. З їхнім виконанням сума може зрости до 80 мільйонів євро. 

Контракт з голландським гравцем підпишуть до 2027 року. 

Цього сезону Хаві Сімонс зіграв 11 матчів за "Лейпциг" в Бундеслізі, забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, клуб АПЛ цікавиться гравцем збірної України Анатолієм Трубіним. 

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