В ЛНЗ оголосили про підписання контракту з 15-річним талантом

Гравці ЛНЗ на тренуванні. Фото: instagram.com/fclnz

Українські клуби продовжують комплектацію на другу частину сезону. Крім того, вони звертають увагу на власні таланти.

Черкаський клуб ЛНЗ оголосив про підписання контракту з 15-річним півзахисником академії Мирославом Доником, пише пресслужба команди.

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ЛНЗ та трансфери

Клуб із Черкас проводить активну трансферну кампанію. Зокрема, до нього приєднався колишній талант із донецького "Шахтаря" В'ячеслав Танковський.

Після 17 зіграних матчів в УПЛ команда посідає 10-ту позицію. Напередодні вона змінила тренера, ЛНЗ очолив відомий український спеціаліст Роман Григорчук.

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