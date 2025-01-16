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Клуб УПЛ підписав 15-річного футболіста — про кого йдеться

16 січня 2025 21:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
В ЛНЗ оголосили про підписання контракту з 15-річним талантом
Гравці ЛНЗ на тренуванні. Фото: instagram.com/fclnz
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські клуби продовжують комплектацію на другу частину сезону. Крім того, вони звертають увагу на власні таланти. 

Черкаський клуб ЛНЗ оголосив про підписання контракту з 15-річним півзахисником академії Мирославом Доником, пише пресслужба команди.

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A post shared by FC LNZ (@fclnz)

ЛНЗ та трансфери 

Клуб із Черкас проводить активну трансферну кампанію. Зокрема, до нього приєднався колишній талант із донецького "Шахтаря" В'ячеслав Танковський. 

Після 17 зіграних матчів в УПЛ команда посідає 10-ту позицію. Напередодні вона змінила тренера, ЛНЗ очолив відомий український спеціаліст Роман Григорчук.

Нагадаємо, "Динамо" розпрощалося з ще одним досвідченим футболістом. 

Гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Туреччині. 

Відомий український гравець не вірить у те, що Мудрик приймав допінг. 

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін продовжить кар'єру у топовому клубі. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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