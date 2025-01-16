В ЛНЗ объявили о подписании контракта с 15-летним молодым талантом

Игроки ЛНЗ на тренировке. Фото: instagram.com/fclnz

Украинские клубы продолжают комплектацию на вторую часть сезона. Кроме того, они обращают внимание на собственные таланты.

Черкасский клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с 15-летним полузащитником академии Мирославом Доником, пишет пресс-служба команды.

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ЛНЗ и трансферы

Клуб из Черкасс проводит активную трансферную кампанию. В частности, к нему присоединился бывший талант из донецкого "Шахтера" Вячеслав Танковский.

После 17 сыгранных матчей в УПЛ команда занимает 10 позицию. Накануне она сменила тренера, ЛНЗ возглавил известный украинский специалист Роман Григорчук.

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