В ЛНЗ объявили о подписании контракта с 15-летним молодым талантом

Клуб УПЛ подписал 15-летнего футболиста — о ком идет речь
Украинские клубы продолжают комплектацию на вторую часть сезона. Кроме того, они обращают внимание на собственные таланты.
Черкасский клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с 15-летним полузащитником академии Мирославом Доником, пишет пресс-служба команды.
Соглашение с молодым талантом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт игрока.
ЛНЗ и трансферы
Клуб из Черкасс проводит активную трансферную кампанию. В частности, к нему присоединился бывший талант из донецкого "Шахтера" Вячеслав Танковский.
После 17 сыгранных матчей в УПЛ команда занимает 10 позицию. Накануне она сменила тренера, ЛНЗ возглавил известный украинский специалист Роман Григорчук.
Напомним, "Динамо" распрощалось с еще одним опытным футболистом.
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