Олександрія може підписати бразильського півзахисника — що відомо

Олександрія переглядає молодого таланта з Бразилії
Клуби української Прем'єр-ліги готуються до поновлення сезону. У тому числі активно працюють на трансферному ринку.
"Олександрія" переглядає молодого півзахисника з Бразилії Матеуса Амарала, пише ТаТоТаке.
Він вже запам'ятався своєю грою в дублі команди Руслана Ротаня. А тепер матиме шанс показати себе в першій команді.
Що відомо про Матеуса Амарала
Бразильському півзахиснику Матеусу Амарала виповнилося 20 років. Він належить "Сан-Паулу", в "Олександрії" перебуває в оренді.
Встиг відіграти за "Олександрію-2" п'ять поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.
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