Олександрія може підписати бразильського півзахисника — що відомо

Гравці "Олександрії" на тренуванні в Туреччині. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Клуби української Прем'єр-ліги готуються до поновлення сезону. У тому числі активно працюють на трансферному ринку.

"Олександрія" переглядає молодого півзахисника з Бразилії Матеуса Амарала, пише ТаТоТаке.

Читайте також:

Він вже запам'ятався своєю грою в дублі команди Руслана Ротаня. А тепер матиме шанс показати себе в першій команді.

Інсайд про Матеуса Амарала. Фото: скриншот ТаТоТаке

Що відомо про Матеуса Амарала

Бразильському півзахиснику Матеусу Амарала виповнилося 20 років. Він належить "Сан-Паулу", в "Олександрії" перебуває в оренді.

Встиг відіграти за "Олександрію-2" п'ять поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може стати гравцем топклубу з Німеччини.

Колишній гравець "Шахтаря" Ярослав Ракицький провідав військових на фронті.

Гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко може переїхати до Туреччини.

Футболіст збірної України підтримав Михайла Мудрика.