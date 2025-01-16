Александрия может подписать бразильского полузащитника — что известно

Александрия просматривает молодого таланта из Бразилии
Клубы украинской Прем'єр-лиги готовятся к возобновлению сезона. В том числе активно работают на трансферном рынке.
"Александрия" просматривает молодого полузащитника из Бразилии Матеуса Амарала, пишет ТаТоТаке.
Он уже запомнился своей игрой в дубле команды Руслана Ротаня. А теперь будет иметь шанс показать себя в первой команде.
Что известно о Матеусе Амарале
Бразильскому полузащитнику Матеусу Амарала исполнилось 20 лет. Он принадлежит "Сан-Паулу", в "Александрии" находится в аренде.
Успел отыграть за "Александрию-2" пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может стать игроком топ-клуба из Германии.
Бывший игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий проведал военных на фронте.
Игрок "Арсенала" Александр Зинченко может переехать в Турцию.
Футболист сборной Украины поддержал Михаила Мудрика.
Читайте Новини.LIVE!