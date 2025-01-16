Александрия может подписать бразильского полузащитника — что известно

Игроки "Александрии" на тренировке в Турции. Фото: instagram.com/fcolexandriya

Клубы украинской Прем'єр-лиги готовятся к возобновлению сезона. В том числе активно работают на трансферном рынке.

"Александрия" просматривает молодого полузащитника из Бразилии Матеуса Амарала, пишет ТаТоТаке.

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Инсайд о Матеусе Амарале. Фото: скриншот ТаТоТаке

Что известно о Матеусе Амарале

Бразильскому полузащитнику Матеусу Амарала исполнилось 20 лет. Он принадлежит "Сан-Паулу", в "Александрии" находится в аренде.

Успел отыграть за "Александрию-2" пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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