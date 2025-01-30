Клопп потратил почти 100 млн на трансфер в своем новом клубе

Директор по футболу Red Bull Юрген Клопп. Фото: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Один из самых талантливых европейских футболистов скоро сменит клуб. Договоренность с его прежним местом работы уже подписана.

Немецкий "Ред Булл Лейпциг" подпишет полноценный контракт с полузащитником Хави Симонсом, сообщает в X журналист Фабиан Плеттенберг.

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Контракт до 2027 года. Трансферный гонорар: €50m + надбавки согласно @philipphinze24 и @BILD_rbleipzig.



Трансферный гонорар может вырасти до €80m с учетом бонусных выплат. Но довольно нереально, что эта сумма будет достигнута.… pic.twitter.com/vmeMan93qC — Флориан Плеттенберг (@Plettigoal) 30 января 2025

Хави Симонс в "Лейпциге"

"Лейпциг", директором по футболу которого является знаменитый немецкий тренер Юрген Клопп, заплатит за Хави Симонса 50 миллионов евро плюс бонусы. С их выполнением сумма может вырасти до 80 миллионов евро.

Контракт с голландским игроком подпишут до 2027 года.

В этом сезоне Хави Симонс сыграл 11 матчей за "Лейпциг" в Бундеслиге, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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