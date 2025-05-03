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Інгулець допоміг Динамо здобути розгромну перемогу

3 травня 2025 17:52
Іван Крутогоров - Редактор
Інгулець подарував Динамо перемогу — команду Шовковського на шляху до титулу
Віталій Буяльський вітає команду. Фото: пресслужба "Динамо"
Іван Крутогоров - Редактор

Київське "Динамо" впевнено обіграло "Інгулець" на виїзді в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги. Команда Олександра Шовковського забила чотири м'ячі та продовжує лідирувати в чемпіонаті.

Матч пройшов під повним контролем гостей, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розумів, що у "Динамо" не було право на помилку, оскільки "Шахтар" раніше виграв свій матч у "Чорноморця" в Одесі. "Біло-сині" перемогли зі ще більш впевненим рахунком, хоча не обійшлося без допомоги суперника.

Денис Попов
Денис Попов святкує перемогу з командою. Фото: пресслужба "Динамо"

Важлива перемога "Динамо"

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" розгромило "Інгулець" із рахунком 4:0. Підопічні Олександра Шовковського з перших хвилин захопили ініціативу, змусивши господарів оборонятися всією командою.

Перший гол було забито на 39-й хвилині після нещасного випадку в захисті "Інгульця" — Діхтярук зрізав м'яч у власні ворота. Лише за хвилину Шапаренко подвоїв перевагу гостей, точно пробивши низом у кут воріт.

Другий тайм пройшов під повним контролем киян, які продовжували шукати шляхи до воріт суперника. На 55-й хвилині Михайленко дальнім ударом відправив м'яч точно в дев'ятку, зробивши рахунок 3:0. Не минуло й двох хвилин, як Ванат поставив крапку в матчі, пробивши під поперечину після передачі партнера — 4:0. "Динамо" повністю домінувало на полі, не залишивши шансів супернику.

Гравці "Інгульця" спробували пожвавити гру після четвертого пропущеного м'яча, але їхній єдиний небезпечний момент трапився лише на 67-й хвилині. Пушкарьов пробив з лінії штрафного, але Нещерет впорався з ударом. У відповідь кияни створили ще кілька моментів: Буяльський ледь не відзначився ефектним ударом через себе, але захисник господарів встиг заблокувати м'яч.

Перемога дозволила "Динамо" зберегти лідерство в турнірній таблиці та наблизитися ще на крок до чемпіонства. Команда Шовковського продемонструвала зрілу гру, впевненість у своїх силах і хорошу взаємодію між лініями. Попри опір суперника, столичний клуб упевнено довів матч до великої перемоги.

Наступний матч "Динамо" проведе 9 травня на виїзді проти "Полісся" в Житомирі.

Нагадаємо, перед матчем проти "Інгульця" київське "Динамо" втратило через травму гравця оборони.

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