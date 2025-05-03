Ингулец подарил Динамо победу — команду Шовковского на пути к титулу

Виталий Буяльский поздравляет команду. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ингулец" на выезде в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Александра Шовковского забила четыре безответных мяча и продолжает лидировать в чемпионате.

Матч прошел под полным контролем гостей, сообщает портал Новини.LIVE.

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Денис Попов празднует победу с командой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Важная победа "Динамо"

В рамках 27-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Ингулец" со счетом 4:0. Подопечные Александра Шовковского с первых минут захватили инициативу, заставив хозяев обороняться всей командой.

Первый гол был забит на 39-й минуте после несчастного случая в защите "Ингульца" — Дихтярук срезал мяч в собственные ворота. Спустя всего минуту Шапаренко удвоил преимущество гостей, точно пробив низом в угол ворот.

Второй тайм прошел под полным контролем киевлян, которые продолжали искать пути к воротам соперника. На 55-й минуте Михайленко дальним ударом отправил мяч точно в девятку, сделав счет 3:0. Не прошло и двух минут, как Ванат поставил точку в матче, пробив под перекладину после передачи партнера — 4:0. "Динамо" полностью доминировало на поле, не оставив шансов сопернику.

Игроки "Ингульца" попытались оживить игру после четвертого пропущенного мяча, но их единственный опасный момент случился лишь на 67-й минуте. Пушкарев пробил с линии штрафной, но Нещерет справился с ударом. В ответ киевляне создали еще несколько моментов: Буяльский едва не отличился эффектным ударом через себя, но защитник хозяев успел заблокировать мяч.

Победа позволила "Динамо" сохранить лидерство в турнирной таблице и приблизиться еще на шаг к чемпионству. Команда Шовковского продемонстрировала зрелую игру, уверенность в своих силах и хорошее взаимодействие между линиями. Несмотря на сопротивление соперника, столичный клуб уверенно довел матч до крупной победы.

Следующий матч "Динамо" проведет 9 мая на выезде против "Полесья" в Житомире.

Напомним, перед матчем против "Ингульца" киевское "Динамо" потеряло из-за травмы игрока обороны.

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