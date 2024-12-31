Владислав Кочергін може перейти з Ракува в американський клуб MLS

Владислав Кочергін. Фото: instagram.com/v_kochergin10

Український центральний півзахисник "Ракуву" Владислав Кочергін невдовзі може змінити команду. Футболістом цікавляться з чемпіонату, який сильніше польської Екстракласи.

Про можливий трансфер повідомила "Динамоманія".

Читайте також:

Владислав Кочергін. Фото: instagram.com/v_kochergin10

Кочергіна можуть продати

За інформацією джерела, один із американських топових футбольних клубів з МЛС почав перемовини з "Ракувом" щодо купівлі Кочергіна.

Клуб із США вже зробив пропозицію, але запропоновану суму публічно не озвучують.

Зазначається, що американський клуб давно стежить за Кочергінимю. Крім скаутів, за грою футболіста особисто приїздив та дивився директор клубу.

Цього сезону в 19 матчах за "Ракув" 28-річний українець забив чотири голи та зробив два асисти.

Владислав Кочергін у збірній України. Фото: instagram.com/v_kochergin10

Зазначимо, що Кочергін перейшов у "Ракув" в березні 2022 року в статусі вільного агента. До цього він виступав за "Зорю" та "Дніпро".

За "Ракув" Кочергін провів 117 матчів, де забив 24 м’ячі та зробив десять асистів.

Чинний контракт Кочергіна з "Ракувом" діє до 30 червня 2025 року. При цьому у клуба є опція продовження ще на рік. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2 млн євро.

Нагадаємо, скандальний колишній футболіст Артем Мілевський раніше розповів про свій "загул" з Олександром Алієвим.

Центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний отримав новий трансферний цінник від свого клубу — за нього хочуть більше, ніж "Шахтар" за Мудрика.

Після реваншу з Олександром Усиком Тайсон Ф’юрі пішов на кардинальні зміни в житті.