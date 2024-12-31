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Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

31 декабря 2024 11:20
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Владислав Кочергин может перейти из Ракува в американский клуб MLS
Владислав Кочергин. Фото: instagram.com/v_kochergin10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский центральный полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин вскоре может сменить команду. Футболистом интересуются с чемпионата, который сильнее польской экстраклассы.

О возможном трансфере сообщила "Динамомания".

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Владислав Кочергин
Владислав Кочергин. Фото: instagram.com/v_kochergin10

Кочергина могут продать

По информации источника, один из американских топовых футбольных клубов из МЛС начал переговоры с "Ракувом" по поводу покупки Кочергина.

Клуб из США уже сделал предложение, но предложенную сумму не озвучивают публично.

Отмечается, что американский клуб давно следит за Кочергинимю. Кроме скаутов, за игрой футболиста лично приезжал и смотрел директор клуба.

В этом сезоне в 19 матчах за "Ракув" 28-летний украинец забил четыре гола и совершил два ассиста.

Владислав Кочергин
Владислав Кочергин в сборной Украины. Фото: instagram.com/v_kochergin10

Отметим, что Кочергин перешел в Ракув в марте 2022 года в статусе свободного агента. До этого он выступал за "Зарю" и "Днепр".

За Ракув Кочергин провел 117 матчей, где забил 24 мяча и сделал десять ассистов.

Действующий контракт Кочергина с Ракувом действует до 30 июня 2025 года. При этом у клуба есть опция продления еще на год. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2 млн евро.

Напомним, скандальный бывший футболист Артем Милевский ранее рассказал о своем "загуле" с Александром Алиевым.

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный получил новый трансферный ценник от своего клуба — за него хотят больше, чем "Шахтер" за Мудрика.

После реванша с Александром Усиком Тайсон Фьюри пошел на кардинальные перемены в жизни.

США футбол украинские легионеры (футбол) лига МЛС Владислав Кочергин

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